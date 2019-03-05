شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تبدأ أولى رحلاتها إلى جوهانسبرج بطائرة البضائع الجديدة طراز «A330-200» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بأنه تم اليوم تسيير أولى رحلات البضائع لمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا بواسطة طائرة الشحن الجوي الجديدة طراز A330-200 حمولة 59 طنا في إطار تطوير أسطول الشحن الجوي وتوسعة شبكة نقل البضائع تزامنا مع خطة تحديث طائرات الركاب مما يزيد من مكانة مطار القاهرة كمطار محوري داخل قارة أفريقيا.

وأوضح بيان، الثلاثاء، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، بتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية في مختلف مجالات صناعة النقل الجوي ومنها فتح قنوات تسويقية جديدة للشحن الجوي بقارة أفريقيا وضرورة انتهاج طرق غير نمطية لزيادة الإيرادات.

وذكر الطيار باسم جوهر، رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوي، أن الشركة تسعى نحو تسيير رحلة أسبوعية بصفة منتظمة خلال الفترة القادمة، وذلك من خلال خطة تعظيم العائد التي تنتهجها الشركة والعمل على زيادة الإيرادات والاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المتاحة للشركة من خلال البدء في تشغيل شبكة الشحن الجوي الجديدة والتي تطمح الشركة في تطبيقها خلال الفترة المقبلة.