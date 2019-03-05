شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم أول دفعة بطاقات تأمين صحي للمرأة المعيلة في البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار انتهت مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، بالتنسيق مع فرع التأمين الصحي، الثلاثاء، من تسليم أول دفعة بطاقات التأمين الصحي للمرأة المعيلة، تنفيذًا لمبادرة من مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي وبرنامج «تكافل وكرامة»، وهي البطاقة العلاجية للمرأة المعيلة. وتتيح بطاقة العلاج الكشف وصرف أدوية بالمجان من عيادات التأمين الصحي بالبحر الأحمر. ومن المقرر استخراج باقي الدفعات وتوزيعها خلال الأيام المقبلة.

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