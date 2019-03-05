شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها تطبيق الـ«Var» وتشكيل لجنة حكماء.. 20 توصية لمؤتمر نبذ التعصب والعنف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مؤتمر نبذ التعصب والفتن توصياته في مؤتمر أقيم الثلاثاء في أحد فنادق العاصمة المصرية القاهرة دعا إليه وزير الرياضة أشرف صبحي من أجل نبذ التعصب وحضره أعضاء إدارة اتحاد الكرة ورئيس الزمالك والنجوم القدامى.

وصدر عن هذا الاجتماع إجمالي 20 توصية من أجل تجنب الفتن والتعصب على الساحة الرياضية، إذ أصدر اتحاد الكرة والأندية الشعبية والمجلس الأعلى للإعلام ووزارة الرياضة توصياتهم بمقدار 5 توصيات لكل جهة.

جاءت كالتالي

أولا: توصيات اتحاد الكرة

1- أن يتحمل فعليا مسئولياته تجاه جميع أطراف المنظومة الكروية بفرض حالة من الالتزام بالروح الرياضية داخل وخارج الملعب بتطبيق اللوائح وتفعيل دور لجان الانضباط والقيم والأخلاق.

2- الإسراع بالاستجابة لطلبات الأندية بتطبيق تقنية الفار «VAR» لوضع حد للأخطاء التحكيمية التي تتسبب في الكثير من الجدل والاحتقان الجماهيري عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

3- وضع آلية واضحة لإدارة مسابقاته والالتزام بها وفقا للشروط المعلنة قبل بدايتها وعدم تغييرها إلا وفقا لاعتبارات أمنية.

4- أن يتم استحداث لجنة خاصة محترفة لإدارة شؤون الجماهير للتنسيق مع نظرائها في الأندية لبحث كافة الأمور التنظيمية لكل ما يتعلق بهذا الملف.

5- أن يتم التعاقد مع شركة أمن متخصصة لتولي مسئولية تأمين المباريات داخل الملعب.

ثانيا: توصيات الأندية الشعبية

1- على كل الأندية ضرورة فتح صفحة جديدة في التعامل فيما بينها قائمة على الاحترام والتقدير المتبادل.

2- ضرورة تشكيل إدارات جماهيرية محترفة تكون مهمتها إنشاء قاعدة بيانات لكل جماهيرها الراغبة في حضور المباريات مع إصدار بطاقة لكل مشجع يكون مطبوع عليها كافة حقوقه وواجباته وفقا لأحكام القانون.

3- تلتزم إدارات الجماهير في الأندية بتكوين مجموعات جماهيرية شابة من أعضاء ومحبي النادى للمساعدة مع شركة الأمن الخاصة على تنظيم دخول الجماهير خارج وداخل الملعب.

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4- أن يتحمل مجلس إدارة كل ناد مسئولياته تجاه تصريحات أي من مسئوليه والتي ينبغي أن تأتي في إطار الروح الرياضية دون التعرض صراحة أو ضمنيا للمنافسين.

5- أن تقوم مجالس إدارات الأندية بالتنبيه على كل الآلات الإعلامية الممثلة لها بالابتعاد تماما عن استفزاز مشاعر الجماهير المنافسة صراحة أو ضمنيا.

ثالثا: توصيات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

1- ضرورة توقيع عقوبات رادعة لمنع التراشق الإعلامى الصريح أوالضمنى الذي يحدث في بعض البرامج الرياضية، وأن لا تقتصر العقوبة على اسم البرنامج ومقدمه فقط ويتم تغليظها لتصل إلى منع القناة من عرض أي برنامج رياضي خلال فترة تنفيذ العقوبة.

2- ضرورة وضع حد للبرامج التي تعتمد في فقراتها على بث فيديوهات أرشيفية سلبية لبرامج أخرى بغرض الهجوم والتجاوز في حق الأندية المنافسة.

3- ضرورة توجيه القنوات الرياضية بإعادة النظر في الفقرة التحليلية لأداء الحكام عقب كل مباراة والتي تساهم في زيادة حالة الانقسام والاحتقان بين الجماهير.

4- ضرورة توجيه كافة مقدمي البرامج الرياضية بعدم استخدام بعض المصطلحات التي من شأنها إثارة الفتن والتفرقة بين أبناء الوطن الواحد.

5- أن يتم توجيه البرامج الرياضية بالالتزام بعرض فقرات ثابتة وبصفة دائمة في برامجها لنبذ التعصب خاصة ونحن مقبلين على استضافة فاعليات كأس الأمم الأفريقية القادمة.

رابعا: التوصيات الخاصة بوزارة الشباب والرياضة

1- أن تقوم وزارة الشباب والرياضة بدورها تجاه جميع أطراف المنظومة الرياضية وحثهم على الالتزام بمسئولياتهم التي حددها المؤتمر.

2- تشكيل لجنة «حكماء» من كبار رموز الكرة المصرية لاحتواء أي خلاف يحدث في المنظومة الرياضية مع التزامهم بعرض تصور لمعالي وزير الشباب الرياضة بشأن كيفية الخروج من الأزمة.

3- إطلاق مبادرة «شجع فريقك» بالتنسيق مع إدارات الأندية وكافة وسائل الإعلام لعقد سلسلة من الندوات لتوعية الجماهير بشكل مستمر.

4- إطلاق مبادرة «شجع مصر» من خلال رسائل تليفزيونية مقتضبة مع نماذج مختلفة تمثل كافة أطياف المجتمع المصري ولقاءات مماثلة مع الفنانين ونجوم الكرة المصرية الحاليين والسابقين أصحاب الرصيد الكبير في قلوب الجماهير المصرية.

5- الاستغلال الأمثل لإعادة صيانة الاستادات المصرية التي ستستضيف فاعليات كأس الأمم الإفريقية والالتزام بالحفاظ عليها والاستمرار في تطويرها وتوفير كافة الخدمات التي تحتاجها الجماهير مع بحث كيفية تقديم جوائز عينية لتحفيزهم على حضور المباريات بالتنسيق مع اتحاد الكرة وإدارات الأندية.