شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران»: تشغيل خط جديد إلى واشنطن بـ«طائرة الأحلام» خلال يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة «مصر للطيران»، الناقل الوطني لمصر، عضو تحالف «ستار»، عن تشغيل خط جديد إلى واشنطن، اعتباراً من 3 يونيو المقبل. قال الطيار أشرف الخولى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إن الشركة قررت تشغيل 3 رحلات أسبوعية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن اعتباراً من يونيو المقبل بأحدث طرازات الشركة «دريم لاينر 787-9»، التي من المقرر أن تتسلم «مصر للطيران» أولى الطائرات منها في نهاية مارس الجارى.

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وأشار الخولى إلى أن هذه الطائرة تتميز بتطورها تكنولوجيًا، وأنها تسع 309 مقاعد من بينها 30 مقعداً يمكن تحويلها إلى سرير «Super Diamond Full Flat Bed Seats» بدرجة رجال الأعمال، والتى توفر خصوصية أعلى للركاب، هذا بالإضافة إلى توفير أعلى مستويات الترفيه من خلال الشاشات الشخصية الكبيرة سواء بدرجة رجال الأعمال أو الدرجة السياحية، وكذلك توفر الطائرة مميزات إضافية مثل خدمة الواى فاى على متن الرحلة وكذلك خدمة التجوال، بالإضافة إلى العديد من الخصائص المتطورة الأخرى مثل تقليل الانبعاثات من ثانى أكسيد الكربون وغيرها.

وقال الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لـ«مصر للطيران»، في بيان أمس، إن الشركة وضعت خططًا طموحة لتوسيع شبكة خطوطها للوصول إلى آفاق جديدة حول العالم، ومن هنا درست الشركة عددًا من الخطوط الاستراتيجية الواعدة وفقًا لعدد من العناصر التي من أهمها معدلات الحركة من وإلى هذه النقاط، وكذلك توفير المزيد من التكامل لشبكة خطوط «مصر للطيران» التي تصل إلى أكثر من 70 نقطة مباشرة حول العالم، بالإضافة إلى أكثر من 40 نقطة أخرى عن طريق المشاركة بالرمز.

وأضاف أن الشركة حرصت على تطوير أسطولها الجوى بإضافة 45 طائرة جديدة من أحدث الطرازات اعتبارًا من مارس الجارى، وحتى عام 2022، بما يتوافق مع رؤية الشركة في التطوير والتحديث المستمرين.