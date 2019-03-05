شكرا لقرائتكم خبر عن وفد مصري يزور قطاع غزة.. والزهار: لترتيب الوضع الأمني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل وفد من جهاز المخابرات العامة المصرية، أمس، إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون «إيرز»، وفق ما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، وذكر موقع «الرسالة نت» القريب من حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، أنه فور وصول الوفد إلى القطاع، عقد اجتماعاً مع قيادة الحركة، برئاسة إسماعيل هنية، كما سيلتقى الوفد عددا من قادة الفصائل الفلسطينية الأخرى، بعد زيارته الجانب الإسرائيلى خلال الأيام الماضية.

وقال القيادى بالحركة، محمود الزهار، إن الزيارة تهدف لترتيب الوضع الأمنى، خوفا من أي تصعيد عسكرى بين الحركة وإسرائيل، موضحا في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن مصر وسيط بين الجانبين، وأن هناك متطلبات تحملها مصر من كليهما، وتشمل تخفيف الحصار عن غزة، ودفع الرواتب المتأخرة، والمنحة القطرية، مقابل تخفيف حدة الصراع على الحدود في مسيرات العودة، خاصة الأنشطة التي تقوم بها فرقة «الإرباك الليلى»، لافتًا إلى أن زيارة الوفد للقطاع بهدف الوقوف على الحالة الأمنية على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، مؤكداً أن العلاقة مع مصر أصبحت تتمثل في تبادل الرأى والمشورة.

وأجرى الوفد المصرى منذ عدة أشهر، زيارات متكررة لقطاع غزة والضفة الغربية وإسرائيل، في إطار استكمال المباحثات حول ملف المصالحة الفلسطينية والتهدئة في قطاع غزة ورفع الحصار.