شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الطقس السيئ.. انهيار عقارين غربي الإسكندرية والحي يقرر إخلاءهما جبريًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انهارت أجزاء من عقارين بمنطقة مينا البصل غربي الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، دون حدوث إصابات وذلك بسبب الأمطار والطقس السيئ، فيما قرر حي غرب إخلائهما من السكان.

وتلقت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية، بلاغا يفيد انهيار أجزاء من عقارين، الأول رقم 9 بشارع عبدالواحد بكفر عشري، والثاني رقم 12 بشارع ابن الحاتمي.

انتقل ضباط قسم شرطة مينا البصل وقوات الحماية المدنية ومسئولي حي غرب إلى موقع العقارين.

وتبين من المعاينة أن العقار الأول بكفر عشري مكون من 3 طوابق، وحدوث هبوط بالأرضيات وتصدع بواجهة العقار والسلم وبعض الاسقف .

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من جانبه، قال اللواء هشام كمال رئيس حي غرب الإسكندرية، إنه تم تحرير محضر رقم 1185 لسنة 2019 بقسم شرطة مينا البصل، وإصدار قرار بالإخلاء الفوري بالقوة الجبرية للسكان دون المنقولات.

وتبين من المعاينة أن العقار الثاني بشارع ابن الحاتمي مكون من طابقين، وحدوث تصدع بالحوائط وهبوط بالأرضيات وتلف بوسائل الصرف الصحي وانهيار بعض الأسقف الخشبية.

وأصدر رئيس حي غرب قرارا بالإخلاء المؤقت للسكان دون منقولات وذلك لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، واتخاذ اللازم من الإجراءات القانونية طبقا للقانون.

يشار إلى أن الاسكندرية تعرضت منذ الساعات الاولى لصباح اليوم الثلاثاء لموجة من الطقس السيئ صاحبها هطول أمطار رعدية غزيرة ورياح جنوبية غربية وانخفاض شديد في درجات الحرارة.