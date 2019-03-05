شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع لأحد تشكيلات الدفاع الجوي: التدريب واليقظة والحفاظ على الأسلحة والمعدات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أن الدفاع عن الوطن وتأمين حدوده وشعبه العظيم مهمة مقدسة لا تهاون فيها، مشيراً إلى الدور الوطنى الذي يقوم به رجال الدفاع الجوى ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة في تأمين سماء مصر وفرض السيادة والسيطرة الكاملة على مجالها الجوى.

ووجه «زكى»، أثناء جولة لأحد تشكيلات قوات الدفاع الجوى، الثلاثاء، التحية لمقاتلى الدفاع الجوى المرابضين في مواقعهم، والذين يواصلون تنفيذ مهامهم طوال الليل والنهار بالتعاون مع باقى الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية، للدفاع عن الوطن والحفاظ على سلامة أراضيه، وطالبهم بالاستمرار في بذل الجهد والعرق في التدريب، واليقظة التامة، والحفاظ على الأسلحة والمعدات، كما أوصى بضرورة الحفاظ على المستوى الراقي للياقتهم البدنية، والحفاظ على الانضباط العسكرى في المظهر والجوهر، لأنه المقياس الحقيقى لتقدم القوات المسلحة والحفاظ على أعلى درجات الاستعداد القتالى.

بدأت الجولة بعرض تقديمى تضمن الأسلوب العلمى الراقى الذي يدار به العمل من خلال استخدام أحدث النظم التكنولوجية لقوات الدفاع الجوى من أجل حماية سماء مصر ضد أي عدائيات محتملة، وحضرها الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة. وألقى قائد قوات الدفاع الجوى كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التطوير الدائم لقوات الدفاع الجوى بأحدث النظم التكنولوجية، وامتلاك منظومة متكاملة من الأسلحة والاستطلاع والإنذار وآليات القيادة والسيطرة المتطورة.