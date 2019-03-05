شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء يكشفون تعافي ثاني مريض «إيدز» في التاريخ: المرض الفتاك قابل للشفاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

للمرة الثانية في التاريخ، يبدو أن مريضاً بريطانياً تمكن من التغلب على فيروس نقص المناعة البشرية، المعروف بمرض الـ«إيدز»، وشفى تماماً منه ليعطى بذلك أملا للأطباء والمرضى بأنه يمكن أن يكون المرض المميت قابلا للشفاء، وفق ما كشفه، أمس، الفريق البحثى من جامعة كمبريدج الذي يشرف على المريض.

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تأتى تلك الأنباء السارة بعد 10 أعوام تقريبا من اكتشاف الحالة الأولى لشخص كان مصابا وتعافى من هذا المرض الفتاك، وهو إنجاز طبى حققه الباحثون حينها وحاولوا تكراره مرارا طوال السنوات الماضية. وأعلن الأطباء في مجلة «نيتشر» الطبية المتخصصة أن الحالة الثانية لقبت بـ«مريض لندن» وأنه لم تظهر عليه أعراض لإصابته بالمرض بعد مرور نحو 19 شهرا على توقفه عن العلاج وانسحاب العقاقير من جسمه، وأنه شفى منه على الأرجح، بحسب نتائج بحثية من المرتقب إعلان تفاصيلها في مؤتمر صحفى.

وعن كيفية حدوث ذلك أوضح الأطباء أنهم تمكنوا من العثور لهذا المريض على متبرع يمتلك حصانة فطرية ضد فيروس نقص المناعة البشرية الـ«إيدز»، حيث ساعدت عملية زراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم من المتبرع لمريض الإيدز على تغيير جهاز المناعة ونظامه لدى المريض بطريقة طورت مقاومته ضد المرض.

وقال كبير الباحثين، رافيندرا جوبتا، وهو أستاذ في جامعة كامبريدج «إنها لحظة فارقة، فبعد 10 سنوات من عدم القدرة على تكرار الحالة الأولى كان الناس يتساءلون ما إذا كانت مجرد حظ»، وأضاف لوكالة فرانس برس: «أعتقد أنه من المهم التأكيد على أن هذا علمى وحقيقى وقابل للتطبيق». وقالت الجمعية الدولية للإيدز، في بيان لها، أمس، إن النتائج من المريض الثانى «تؤكد من جديد اعتقادنا بوجود دليل على أن فيروس نقص المناعة قابل للشفاء».