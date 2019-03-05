شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أول سفينة بضائع للرصيف الجديد بميناء «شرق بورسعيد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، واللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكبار قيادات الهيئتين، أمس، وصول أول سفينة بضائع عامة للرصيف الجديد بميناء شرق بورسعيد، في أولى عمليات تشغيل الأرصفة الجديدة التي تسلمتها المنطقة الاقتصادية من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وقال مميش، في تصريحات صحفية، إن استقبال الرصيف الجديد للسفينة جاء بعد أن تقدمت العديد من الشركات الوطنية العاملة في مجال تصدير الملح للأسواق الأوروبية، وأيضًا الولايات المتحدة الأمريكية، للمنطقة الاقتصادية للقناة، بطلبات لتصدير خام الملح من ميناء شرق بورسعيد، طبقًا للتعاقدات المستمرة منذ سنوات بعد توقف، خصوصًا لخام الملح؛ الذي يستخرج من العديد من الملاحات في شرق بورسعيد، حرصًا على الحفاظ على أسواق البضائع المصرية في الخارج وما يدره التصدير على الاقتصاد الوطنى.

وأضاف أن المنطقة الاقتصادية تسلمت الأرصفة الجديدة في أكتوبر الماضى بطول 5 كيلومترات والتى نفذتها شركات وعمالة مصرية تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتى التزمت بالمخطط الزمنى للتنفيذ، معربًا عن سعادته ببداية تشغيل الأرصفة الجديدة واستقبال السفن، وتقديم الخدمات البحرية لها بعد الرسو والربط على الميناء. وأكد أن منطقة شرق بورسعيد تعد من أهم المناطق الموجودة على ضفاف قناة السويس، وتبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 100 كيلو متر مربع، لافتًا إلى أن ذلك أحد أهم أسباب اختيار القيادة السياسية ميناء شرق بورسعيد للإعلان عن تدشين المنطقة الاقتصادية للقناة في 28 نوفمبر 2015.