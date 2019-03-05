شكرا لقرائتكم خبر عن مميش: 25 مليار دولار استثمارات في منطقة القناة.. و161 مشروعًا على أرض الواقع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق مهاب مميش، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن إجمالي قيمة الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بلغ 25 مليار دولار، في حين تصل إيرادات قناة السويس هذا العالم إلى 6 مليارات دولار، نتيجة زيادة معدلات مرور السفن، وهو أعلى دخل في تاريخ قناة السويس.

وأضاف «مميش» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، قائلًا: «هناك 161 مشروعا يتم إنجازها على أرض الواقع في المنطقة الاقتصادية للقناة.. وأتوقع زيادة معدلات الربح في العام المقبل».

وأردف «مميش» أنه يتم العمل حاليا على تطوير منطقة العين السخنة، بحيث تكون قطبا شماليا للمنطقة الاقتصادية، مشيرًا إلى افتتاح 4 أنفاق جديدة في منطة القناة خلال احتفالات عيد تحرير سيناء، وكذلك 5 كباري عائمة.