شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية تونس: من القاهرة ندعو الليبيين لإيجاد حل سلمى بعد تدهور الأوضاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب الوزير سامح شكرى، وزير الخارجية، بحضور وزيرى خارجية دولتى تونس والجزائر فى مصر، وذلك خلال الاجتماعى الثلاثى الذى يقعد بالقاهرة.

وقال خميس الجهيناوى، وزير خارجية تونس، إنه سعيد بتواجده فى القاهرة، فى إطار المبادرة لدفع لإيجاد حل شامل لأزمة الليبية، مؤكداً أنهم تناولوا الوضع الليبى فى أخر مؤتمرات، كما تنالواو الجهود الت يقوم بها المبعوث الأمم غسان سلامة للدفع حول حل سلمى.

وأضاف وزير خارجية تونس، تداولنا الدور الذى لابد أن تقوم به الدول الثلاث لتعزيز جهود المبعوث الأممى، والتسريع لتجاوز الأزمة الحالية فى ليبيا والمساعدة خاصة على الأوضاع الأمنية والاقتصادية بعد التدهور على المستوى الاجتماعى والاقتصادى ، مشيرا الى أن الدول الثلاث تحدثت لدفع الليبيين لإيجاد حل ليبى ليبى، وقلنا المسألة لابد أن يوجد لها حل من الداخل، ومن القاهرة ندعو الليبية إلى ما يعجل بإيجاد حل لأزمتهم.