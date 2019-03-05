شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الجزائرى: لا حل للأزمة الليبية بدون إطار سياسى وسلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد القادر مساهل، وزير الخارجية الجزائرى، أنه لا حل للأزمة الليبية بدون إطار سياسى وسلمى، مضيفًا أن الحل بأيدى الليبيين أنفسهم.

وقال "مساهل" خلال مؤتمر صحفى مع نظيريه المصرى والتونسى، إن المنطقة بحاجة إلى ليبيا موحدة مستقلة ومستقرة، لأن استقرار يضمن أمن الجزائر ومصر وتونس ، مشددا على ضرورة أن يلتف الليبيين فيما بينهم حتى يستطيعوا حل أزمة بلادهم.

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