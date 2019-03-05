"رشوة حاويات بورسعيد وأقوال رئيس السكة الحديد بحادث محطة مصر".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

النائب العام يأمر بحبس 5 متهمين جدد في حادث محطة مصر

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، اليوم الثلاثاء، بحبس 5 متهمين جدد 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة الأزبكية في واقعة حادث الجرار بمحطة سكك حديد مصر بميدان رمسيس.

المتهمون التي أمرت النيابة بحبسهم، هم؛ مدير تشغيل القطارات بمحطة مصر، ناظر حوش أبو غاطس، ملاحظ مناورة أبو عاطس، اثنين من ملاحظي تشغيل قطارات أبو غاطس.

"بانجو خلف الجبل".. الداخلية تبيد 223 فدان منزرعة بالنباتات المخدرة في سيناء‎

أعد قطاع الإعلام والعلاقات فيديو يرصد قيام قوات الأمن بإبادة أكثر من 223 فدان منزرعة بالنباتات المخدرة.

وقالت الداخلية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إستمراراً للحملات الأمنية المكبرة التى تستهدف إبادة الزراعات المخدرة بمحافظة جنوب سيناء وضبط القائمين على زراعتها.. فقد قام قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن جنوب سيناء.. وبمشاركة والقوات المسلحة بإستهداف عدة مناطق، دائرة مركزى شرطة (أبورديس - كاترين).

قطع شريان يده ثم شنق نفسه.. تفاصيل جديدة في انتحار عامل بأبو النمرس

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن تفاصيل جديدة في انتحار عامل شنقا داخل منزله بمركز أبو النمرس، جنوب المحافظة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى الأسبوع الماضي إذ تلقى اللواء عماد حمدي مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب إخطارا من شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص مشنوقا داخل منزله بقرية ميت شماس.

وكشفت معاينة المقدم حسام بكير وكيل فرقة الجنوب، أن الجثة لشخص يدعى جمعة علي 29 سنة، يرتدي ملابسه كاملة، معلقا بحبل مُثبت بسقف الغرفة ووجود آثار جرح بشرايين يده.

ننشر أقوال رئيس اللجنة الفنية المكلفة بفحص أوراق قضية "الاستيلاء على أموال الداخلية"

استمعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، لشهادة نيرمين منير مسؤولة بالجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيس اللجنة الفنية المكلفة بفحص أوراق قضية "الاستيلاء على أموال الداخلية" التي تعاد فيها محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و10 آخرين.

وفي مستهل الجلسة، قال القاضي للشاهدة إنه جرى استدعائها لاستبيان بعض النقاط الفنية في تقرير الفحص الذي أعدته.

وسألت المحكمة الشاهدة عن أن تقرير الفحص أورد بأن هناك مبلغ 813 مليونا و250 ألف جنيه وفق مذكرات العرض على الوزير، بالإضافة إلى استمارات 132 ع.ح، بمبلغ مليار و135 مليونا و795 ألفا و341 جنيها، ما يزيد عليه كشوف صرف تخص استمارات 132 بمبلغ 618 مليونا و729 ألفا و820 جنيها، وبخصم ما تم تأييده بكشوف الصرف اتضح أن الباقي 517 مليونا تقريبًا بدون كشوف صرف.

تأجيل محاكمة "العادلي" و10 آخرين في "الاستيلاء على أموال الداخلية" لـ1 أبريل

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الثلاثاء، جلسة إعادة محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و10 موظفين بالوزارة في قضية "الاستيلاء على أموال الداخلية" لجلسة 1 أبريل المقبل.

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وجاء قرار التأجيل، لاستكمال مناقشة اللجنة المكلفة بفحص أوراق القضية، إضافة إلى تكليف عبد الحكيم خميس ومنال هنداوي، أعضاء اللجنة الفنية، بفحص حالة كل متهم حتى تقاعده.

النقض تلغى أحكام السجن.. وتبرئ المتهمين فى قضية رشوة حاويات بورسعيد

قضت محكمة النقض ببراءة 21 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا برشوة حاويات ميناء بورسعيد، وقررت إلغاء الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن من سنة لخمس سنوات وغرامة الـ58 مليون جنيه.

كانت النيابة العامة أحالت 21 موظفا بجمارك بورسعيد بدرجات مختلفة و مستخلص جمركى فى القضية رقم 1063 لسنة 2012 إلى محكمة الجنايات؛ بعد إثبات التحريات وجود مخالفات جسيمة منها فروق الرسوم الجمركية.

الضفادع البشرية تبحث عن جثة غريق بـ"نيل أطفيح"

يواصل رجال الإنقاذ النهري جهودهم لانتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقا بنهر النيل بمركز أطفيح منذ أسبوع.

تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بغرق طالب إثر انقلاب قارب في نهر النيل بمركز أطفيح.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ النهري "الضفادع البشرية" الذين أجروا عمليات مسح على نطاق واسع على مدار 6 أيام دون جدوى.

صرف رئيس هيئة السكك الحديدية عقب الاستماع لأقواله بحادث "محطة مصر"

أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، بإشراف المستشار حاتم فاضل، المحامي العام الأول للنيابات، صرف رئيس هيئة السكك الحديدية عقب الاستماع لأقواله في حادث "محطة مصر".

وذكر النائب العام المستشار نبيل صادق في بيان أمس الإثنين، أن النيابة ستستمع لأقوال 38 مسئولا بهيئة سكك حديد في حادث اصطدام القطار الذي أدى لوفاة 22 شخصا وإصابة 43 آخرين يوم الأربعاء الماضي.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، السبت الماضي، تجديد حبس 6 متهمين في واقعة حريق "محطة مصر" 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية.

الداخلية: مقتل عنصر شديد الخطورة خلال مداهمة أمنية بـ"السحر والجمال"

أعلنت وزارة الداخلية، مقتل عنصر شديد الخطورة إثر مداهمة أمنية لمنطقة السحر والجمال.

وأضافت الداخلية أن أثناء مداهمة أمنية لملاحقة العناصر الإجرامية حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة بمنطقة السحر والجمال، بادر أحد العناصر الإجرامية بإطلاق النيران تجاه القوات، مما أضطر القوات إلى التعامل معه ما أسفر عن مقتله.

إحالة 16 مسئولا بالضرائب العقارية" للمحاكمة لإهدارهم 130 جنيه من أموال الدولة

أمرت النيابة الإدارية بإحالة 16 متهما من العاملين بمديرية الضرائب العقارية بمحافظة القاهرة للمحاكمة العاجلة.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان اليوم الثلاثاء، بأن الإحالة تأتي على خلفية الإضرار الجسيم بالمال العام للدولة بمبلغ قدر بنحو ١٣٠ مليون جنيه.

والمتهمون هم: ثلاثة من رؤساء مأمورية الضرائب العقارية للتجمع الثالث والخامس لمدينة القاهرة الجديدة ورئيس قسم التسويات بمأمورية الضرائب العقارية للتجمع الثالث والخامس لمدينة القاهرة الجديدة وأربعة من مأمور ضرائب عقارية بمأمورية العقارية للتجمع الثالث والخامس لمدينة القاهرة الجديدة ورئيس الربط بمأمورية الضرائب العقارية للتجمع الثالث والخا٨٨مس لمدينة القاهرة الجديدة.