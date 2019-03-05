4 سيارات إطفاء تخمد حريقا بمخزن تابع لمصنع في بولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، حريق اندلع بمخزن تابع لإحدى المصانع ببولاق الدكرور.

تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من إحدى المنشآت بمنطقة كفر طهرمس.

دفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ 4 سيارات إطفاء، وأمكن إخماد الحريق داخل المخزن على مساحة 400 متر، وحصره في 50 مترا فقط، ما أسفر عن احتراق كمية من الكرتون والعبوات الفارغة، دون وقوع إصابات.

تم تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وتم تحرير المحضر اللازم، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.