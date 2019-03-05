الجريدة الرسمية تنشر 6 قرارات للسيسي بشأن تعيينات قضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، 6 قرارات للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعيينات بالسلطة القضائية.

حمل القرار الأول رقم 188 لسنة 2019، بشأن إعادة تعيين القاضي، أحمد إبراهيم حشاد، الرئيس بمحاكم الاستئناف، على أن يكون تاليا للقاضي، الدكتور محمد رفعت محمد بيومي، وسابقا على القاضي ضياء الدين حامد محمود إبراهيم عامر "الرؤساء بمحاكم الاستئناف"، اعتبارا من 1/11/2018 مع احتفاظه بأقدميته السابقة.

ونشرت الجريدة قرار الرئيس رقم 119 لسنة 2019، بإعادة تعيين مصطفى معوض محمد، وكيل النيابة العامة من الفئة الممتازة، على أن يكون تاليا لمحمد عبدالتواب أحمد محمد عبدالمجيد، وسابقا على "محمود جابر فتح الله تركي"، وكيلي النيابة العامة من الفئة الممتازة.

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ونص القرار رقم 120 لسنة 2019، على تعيين القاضي الدكتور وليد محمد رشاد إبراهيم، المحام العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض، نائبا للرئيس بمحكمة استئناف المنصورة.

كذلك قرر الرئيس بأن يعين أحمد عادل علي عرب، في وظيفة مندوب بمجلس الدولة اعتبارا من 1/1/2016، تاريخ ترقية أقرانه، على أن يكون لاحقا لـ"تميم حسام السيد كامل الجبالي"، وسابقا على "فؤاد أبو العطا على محمد" المندوبين بمجلس الدولة.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس رقم 122 لسنة 2019، بأن يعين أحمد سمير عجمي أبوعميرة، المندوب المساعد بمجلس الدولة، في وظيفة مندوب مجلس الدولة، اعتبارا من 1/1/2018 "تاريخ تعيين أقرانه"، على أن يكون تالياً في الأقدمية لـ"محمد أحمد محمد مطر"، وسابقا على "أيمن محمد عبدالحميد أبو الفتوح" المندوبين بمجلس الدولة.

وقرر الرئيس تعيين "محمد أحمد نصر الدين حفني"، في وظيفة مستشار مساعد "ب" بمجلس الدولة، اعتبارا من 6/5/2017، على أن يكون لاحقا لـ"أحمد عماد حسين حسن عبدالله"، وسابقاً على "يوسف ميمي محمد العقبي" المستشار المساعدين "ب" بمجلس الدولة.