رئيس جامعة الأزهر يكرم 370 موظفًا في احتفالية "يوم الوفاء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

كرمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، 370 من الموظفين المحالين إلى المعاش، خلال الاحتفال بـ"يوم الوفاء" الذي نظمته إدارة رعاية العاملين بقاعة المؤتمرات بكلية الدعوة الإسلامية بمدينة نصر.

وثمّن رئيس جامعة الأزهر، جهود الموظفين والعاملين، مؤكدًا أنهم ركيزة أساسية في تقدم الجامعة والقيام بدورها التعليمي والبحثي والمجتمع.

وأوضح أن العملية التعليمية لا تقتصر على الطالب والأستاذ فقط، ولكنها تشمل الموظف والعامل وغيرهما، فهي منظومة متكاملة تساعد الجامعة على القيام بدورها في خدمة الطالب والمجتمع.

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وقال رئيس الجامعة، إن متطلبات تحسين العمل وتطويره تضعها إدارة الجامعة نصب أعينها، حيث تهتم بمقومات العمل الرئيسية بشكل مستمر، ومن أهمها دعم الجزء الإنساني في العمل، متمنيًا أن يكون هذا توجه ونسق للجامعة ككل خلال الفترة الحالية والمستقبلية.

وأعلن رئيس الجامعة، اعتماد الرأي القانوني للجان فض المنازعات بالموافقة على الأجر المكمل.

ووعد المحرصاوي العاملين بالعمل على عقد بروتوكول تعاون مع مستشفى جامعة الأزهر التخصصي، إضافة إلى مستشفيات الزهراء الجامعي والحسين الجامعي وسيد جلال، لتلبية احتياجات العاملين وتوفير خدمة طبية متميزة لجميع العاملين، سواء في القاهرة أو الأقاليم.​