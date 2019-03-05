الإفتاء تستطلع غدًا هلال شهر رجب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى: تستطلع دار الإفتاء المصرية، غدا الأربعاء، هلال شهر رجب المعظم أحد الأشهر الأربعة الحرم. وأوضح بيان لدار الإفتاء اليوم الثلاثاء، أن اللجان العلمية والشرعية للدار سوف تستطلع مساء غد الأربعاء الموافق التاسع والعشرين من شهر جمادي الآخر، هلال شهر رجب، وهل سيكون بعد غد الخميس هو المتمم لشهر جمادي الآخر أم بداية شهر رجب. ​

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