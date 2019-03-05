أخبار مصر | ريمون فرنسيس خلال زيارة لـ'الخليج 365': حرية المهنة والتخلص من الرقابة على الصحف من أولوياتي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريمون فرنسيس خلال زيارة لـ'الخليج 365': حرية المهنة والتخلص من الرقابة على الصحف من أولوياتي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام ريمون فرنسيس المرشح على عضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن" بزيارة لجريدة "الفجـر"، مساء اليوم، ضمن جولاته الانتخابية، بانتخابات التجديد النصفي.

وقام "فرنسيس" بعرض برنامجه الانتخابي على الزملاء، والذي يحمل عنوان "مازال حضوركم هو الحل"، وذلك كرسالة مُوجهة إلى الجمعية العمومية للنقابة.

وقام المرشح لعضوية مجلس النقابة، بالرد على استفسارات الزملاء، فيما يخص شؤون المهنة والنقابة.

وقال "فرنسيس" خلال جولته، إن حرية المهنة والتخلص من الرقابة على الصحف من أولوياته، مطالبًا الجمعية العمومية، التخلص من الفئويات والانحياز وراء تيارات بعينها، ودراسة البرامج الانتخابية للمرشحين، ووضع بعين الاعتبار احتياجات الصحفيين وأزمات النقابة والمهنة.

وأكد "فرنسيس" أنه حال فوزه بعضوية المجلس، سيعمل على أن تُمثل المرأة في قانون النقابة؛ عن طريق كوتة لها بالمجلس، متابعًا: "ليس من المنطق أنه خلال العشر سنوات الماضية، لم يشارك بعضوية مجلس نقابة الصحفيين أي مرأة سوى حنان فكري وعبير السعدي فقط، وهذا يتعارض مع وعي الصحفيين".

وأوضح أن كوتة المرأة التي يطالب بها داخل المجلس، تكون بمقعد بكل 6 مقاعد، أي مقعدين للمرأة داخل المجلس، مثل فوق السن وتحت السن.

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وشدد "فرنسيس" أن الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي، تمثلت في تعديل قانون النقابة، وحصانة الصحفي وحمايته من الفصل التعسفي، بالإضافة إلى حقوق الصحفيين المالية والوظيفية، فضلًا عن حماية الصحفي أمنيًا خلال أداء وظيفته، وأن تُخطر النقابة بأي تعامل أمني لأعضائها، سواء في قضية نشر أو غير ذلك، أسوة بحصانة أعضاء مجلس النواب.

ولفت المرشح لعضوية المجلس، أنه يتبنى فكرة أن يكون بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفي، يرتبط بكارنيه النقابة وليس بوظيفته، لحماية حقوق الصحفيين في بدلهم حال التعرض للفصل التعسفي من مؤسسته.

وكانت أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب القانوني لها، بحضور 716 عضوًا، بينهم 20 باللجنة الفرعية بالإسكندرية، وذلك أسبوعين، على أن تنعقد 15 مارس الجاري بحضور 25+1.

وينعقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية، بعد أسبوعين يوم 15 مارس الجاري، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.