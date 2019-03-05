أخبار مصر | "القوى العاملة" تعلن عن توافر فرص عمل براتب يصل إلي 3500 جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القوى العاملة" تعلن عن توافر فرص عمل براتب يصل إلي 3500 جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة القوي العاملة في نشرتها اليومية، عن توافر فرص عمل بشركة "اي اي إس للاتصالات" براتب يصل إلي 3500 جنيه.

وتطلب الشركة 4 مهندسين اتصالات حاصلين علي بكالوريوس هندسة، أعمارهم من 22 لـ44 سنة، براتب يبدأ من 2500 جنيه حتى 3500.

كما تطلب 8 فنيين حاصلين علي مؤهل عالٍ أو فوق المتوسط، وأعمارهم تتراوح من 18 إلي 35 سنة، براتب يبدأ من 2000 إلي 3000 جنيه، بالإضافة إلي 2 محاسبين بكالوريوس تجارة براتب 3000 جنيه، وتوفر الشركة تأمين صحي وسكن للعاملين بها.

وعلي من يرغب في التقديم يتصل علي المدير المسئول المهندس أحمد نادر: 01009900092.

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مشاكل الصيادين المصريين فى اليونان تطرح أمام المؤتمر الأوروبي

أوصى المؤتمر الأوروبي الذى عقد فى العاصمة اليونانية أثينا -لبحث المشاكل المتعلقة بالعمالة الموسمية من دول العالم الثالث داخل دول الاتحاد الأوروبي وكيفية التعامل معها- بتعزيز التواصل بين النقابات والمؤسسات المعنية فى دول الاتحاد الأوروبي ونظيرتها فى دول العالم الثالث لحل مشاكل العمالة الموسمية، ومعالجة التأثيرات الناتجة عن العمالة غير المدربة وتوفير التغطية التأمينية عليها، وتطبيق أنظمة الأمن والسلامة على جميع المعدات التى تستخدمها العمالة الموسمية.

وتلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بأثينا، أشار فيه المستشار العمالي أشرف فؤاد إلي أن مشاكل الصيادين المصريين في اليونان عرضت علي المؤتمر، وكذلك التى تتعرض لها العمالة الموسمية من دول العالم الثالث خاصة فى إيطاليا وفرنسا.

وعرض رئيس اتحاد الجالية المصرية في أثينا مشاكل الصيادين المصريين وتمثلت في وجود العديد من الصيادين ليس لديهم تأمينات، فضلا عن أنهم يتقاضون أجور أقل بكثير من الأجر الذى يستحقونه.

كما طالب بإيجاد حل للمشاكل المتولدة عن السماسرة والتى يدفع ثمنها الصياد فى الغالب، بالإضافة إلى أن العمالة الزراعية المصرية الكثير منهم ليس لديهم تأمينات وأجرهم متدنى ويتعرضون للابتزاز أحيانا، مشددا علي ضرورة تحقيق مزيد من التعاون بين منظمات المهاجرين وبين السلطات والنقابات المعنية فيما يتعلق بالعمالة الموسمية ووضع تشريعات جديدة لمكافحة الوسطاء وتوفير برامج تدريبية للعمالة غير المدربة.