أخبار مصر | مصر تهيب بالحصول على تأشيرة العمل لأذربيجان من القنوات الرسمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تهيب بالحصول على تأشيرة العمل لأذربيجان من القنوات الرسمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تهيب وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين الراغبين في السفر أو العمل بدولة أذربيجان، عدم التعامل مع الأفراد أو شركات السياحة غير الرسمية التي تروج إلى مقدرتها على تسهيل الحصول على تأشيرة الدخول لأذربيجان وتوفير فرص عمل بها.

وذلك في ضوء متابعة وزارة الخارجية لما يتعرض له بعض المواطنين المصريين الراغبين في السفر إلى جمهورية أذربيجان من عمليات نصب عن طريق أفراد أو بعض شركات السياحة.

وتؤكد وزارة الخارجية على ضرورة الحصول على تأشيرة العمل بدولة أذربيجان عن طريق القنوات الرسمية المتمثلة في سفارة جمهورية أذربيجان في القاهرة.