أخبار مصر | برلماني يقترح تخصيص حصة دراسية لتوعية الطلاب بخطورة الألعاب الإلكترونية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يقترح تخصيص حصة دراسية لتوعية الطلاب بخطورة الألعاب الإلكترونية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب عمرو غلاب، عضو مجلس النواب، باقتراح رغبة للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه لوزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، عن رغبة في تخصيص حصة دراسية للطلاب، على مستوى جميع المراحل التعليمية، بشأن التوعية بخطورة الألعاب والتطبيقات الإلكترونية التى انتشرت مؤخرًا، وذلك لتأثيراتها السلبية على أبنائنا المصريين.

وتضمن الاقتراح برغبة الذي تقدم به النائب عمرو غلاب، ضرورة تخصيص حصة في العام الدراسي الجاري بجميع المراحل التعليمية للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية والتطبيقات الموجهة للمراهقين والتى تدفعهم إلى ارتكاب جرائم في حق أنفسهم وحق المجتمع.

وأكد "عضو مجلس النواب" فى اقتراحه، أن المجتمع المصري فوجئ خلال الآونة الأخيرة بعدد من التطبيقات التى تنتشر فيما بين المراهقين عبر الهواتف المحمولة تدفع الشباب إلى إيذاء أنفسهم وأسرهم، وبعضها يساعد علي الانتحار، وأخرى تروج للعدائية والعنف، فى وقت الحديث عن إجراءات حكومية لحظرها أصبح صعب نظرًا لوجود وسائل متعددة لتخطي الحظر، وبالتالي لابد من التفكير فى رؤى جديدة من شأنها التغلب على إشكاليات هذه التطبيقات والألعاب الإلكترونية، وعلى رأسها رفع الوعي والثقافة.

وأشار "غلاب"، إلى أن رفع ثقافة الوعي ستكون سبيلا لمواجهة هذه التطبيقات وذلك لدى الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة من خلال المدرسة بتخصيص حصة يتم فيها رفع وعي الطلاب والشباب، خاصة أن تزايد مخاطرها يتم يوما عن الآخر كونها على الهواتف المحمولة التى يصعب الرقابة عليها، مما يجعل شبابنا وأطفالنا يفقدون حياتهم نتيجة تلك التطبيقات التى تخترق العقول قبل أن تخترق الأجهزة، وهو ما يستدعي ضرورة رفع الوعي بمخاطر تلك الألعاب والتطبيقات عبر جميع وسائل وأهما المدارس بجميع المراحل التعليمية بدءا من الابتدائية حتى الثانوية.