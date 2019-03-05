أخبار مصر | محمود كامل في زيارة لأسرة 'الخليج 365' ضمن جولاته الانتخابية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمود كامل في زيارة لأسرة 'الخليج 365' ضمن جولاته الانتخابية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، والمرشح على عضوية مجلس النقابة "تحت السن" بزيارة لجريدة "الفجـر"، ضمن جولاته الانتخابية، بانتخابات التجديد النصفي.

وقام "كامل" بعرض برنامجه الانتخابي على الزملاء، والذي يحمل عنوان "مازال حضوركم هو الحل"، وذلك كرسالة مُوجهة إلى الجمعية العمومية للنقابة.

وقام "كامل" بالرد على استفسارات الزملاء، فيما يخص شؤون المهنة والنقابة.

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وكانت أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب القانوني لها، بحضور 716 عضوًا، بينهم 20 باللجنة الفرعية بالإسكندرية، وذلك أسبوعين، على أن تنعقد 15 مارس الجاري بحضور 25+1.

وينعقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية، بعد أسبوعين يوم 15 مارس الجاري، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.