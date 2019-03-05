أخبار مصر | برلماني: الحملات المغرضة للإخوان لن تنال من القيادة السياسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: الحملات المغرضة للإخوان لن تنال من القيادة السياسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن استمرار الحملات المغرضة التي تصدرها جماعة الإخوان الإرهابية لن تنال أبدا من القيادة السياسية، خاصة أن الشعب المصرى كشف جميع الأكاذيب والمؤامرات الشيطانية بهدف إسقاط الدولة من جديد.

وأضاف هيكل، أن الجماعة الإرهابية هي العدو الأول للدولة المصرية وشعبها، وبالتالي ما تفعله تلك الجماعة الكاذبة بعد كل حادث ما هي إلا ادعاءات لا أساس لها من الصحة، مبينًا أن متاجرة الجماعة بدماء المصريين أمر ليس بجديد عليهم، لذلك ما تسعى إليه ينتهي بالفشل دائمًا، نظرًا لادراك الشعب ما تسعى إليه؛ لتحقيق مصالحهم على حساب الدولة وشعبها.

وأكد عضو مجلس النواب، إن إعلام الجماعة الإرهابية ليس له أى تأثير على المواطنين الذين أصبحوا على وعى وإدراك كامل بما تفعله الجماعة الإرهابية، مشيرًا إلى أنه يجب تطبيق حد الحرابة والقصاص من هذه الجماعة التى ليس لها أى لغة سوى سفك دماء الأبرياء.

