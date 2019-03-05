أخبار مصر | بيوم الوفاء.. "المحرصاوي" يشارك في تكريم 370 من أبناء جامعة الأزهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيوم الوفاء.. "المحرصاوي" يشارك في تكريم 370 من أبناء جامعة الأزهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، 370 من الموظفين المخلصين المحالين على المعاش، وذلك خلال الاحتفال بـ"يوم الوفاء" الذي نظمته إدارة رعاية العاملين بقاعة المؤتمرات بكلية الدعوة الإسلامية بمدينة نصر.

وثمّن رئيس جامعة الأزهر، جهود الموظفين والعاملين بالجامعة، مؤكدًا أنهم ركيزة أساسية في تقدم الجامعة والقيام بدورها التعليمي والبحثي والمجتمعي، موضحًا خلال كلمته بـ"يوم الوفاء"، أن العملية التعليمية لا تقتصر على الطالب والأستاذ فقط، ولكنها تشمل الموظف والعامل وغيرهما، فهي منظومة متكاملة تساعد الجامعة على القيام بدورها في خدمة الطالب والمجتمع.

وقال رئيس الجامعة، إن متطلبات تحسين العمل وتطويره تضعها إدارة الجامعة نصب أعينها، حيث تهتم بمقومات العمل الرئيسية بشكل مستمر، ومن أهمها دعم الجزء الإنساني في العمل، متمنيًا أن يكون هذا توجه ونسق للجامعة ككل خلال الفترة الحالية والمستقبلية.

وأعرب في كلمته التي ألقاها في بداية التكريم، عن بالغ سعادته بأجواء الود والترابط التي شاهدها خلال فعاليات الاحتفال بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، مؤكدا أن العمل بروح الأسرة والفريق الواحد هو كلمة السر في النجاح والتقدم، الذى ننشده لجامعتنا ووطننا الحبيب مصر.

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وأعلن رئيس الجامعة، أنه قام باعتماد الرأي القانوني للجان فض المنازعات بالموافقة على الأجر المكمل، ووعد رئيس الجامعة العاملين بالعمل على عقد بروتوكول تعاون مع مستشفى جامعة الأزهر التخصصي، إضافة إلى مستشفيات الزهراء الجامعي والحسين الجامعي وسيد جلال، لتلبية احتياجات العاملين وتوفير خدمة طبية متميزة لجميع العاملين، سواء في القاهرة أو الأقاليم.

ووجه رئيس الجامعة، بهذه المناسبة، الشكر لكل منسوبي الجامعة وأعضاء الجهاز الإداري والمكرمين بـ"يوم الوفاء"، وأشار رئيس الجامعة إلى أن الجهاز الإداري هو عصب الجامعة، وأحد مقومات نجاح رسالتها، ودورها في رعاية الطلاب وخدمة المجتمع، مشيرا إلى أن الجامعة بجميع منسوبيها تؤدي دورها المنوط بها على أكمل وجه في بناء الوطن والنهوض به، وهو دأب الأزهر الشريف جامعًا وجامعة على مدار التاريخ، في كافة المناسبات لمساندة وطننا، من أجل الأجيال القادمة، موضحا أن دورنا جميعا هو تحمل أي ظروف من أجل مصر، وكل في نشاطه ومجاله يجب أن يؤدى دوره على أكمل وجه، من أجل الحفاظ على بلدنا، ورد جزء من جميلها علينا.

ودعا رئيس الجامعة الموظفين والعاملين المحالين على المعاش، إلى استكمال مسيرة حياتهم في العطاء، وبذل الجهد في نقل خبراتهم إلى الموظفين والعاملين القائمين حاليًا على العمل بالجامعة، مؤكدا أن القطاع الإداري للجامعة أثبت نجاحه منقطع النظير، وقدرته على تنظيم الأعمال والأحداث والفعاليات الكبرى، وتحقيق التواصل والعمل الجماعي في إدارة المنظومة وإنجاز المهمات داخل الجامعة، وإعلاء مكانة الجامعة بين الجامعات المختلفة، محليًا وعالميًا.

وفى نهاية الحفل قام رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة بتكرم العاملين المحالين على المعاش، حضر الحفل الدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس الجامعة والدكتور جمال فاروق عميد كلية الدعوة ووكلاء الكلية للدكتور صابر طه والدكتور أحمد حسين ولفيف من المكرمين وأسرهم.