مصر | السيطرة على حريق بمخزن مصنع في بولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيطرة على حريق بمخزن مصنع في بولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، على حريق شب بمخزن تابع لإحدى المصانع بمنطقة بولاق الدكرور، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

تلقى اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من إحدى المنشآت بمنطقة كفر طهرمس، دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

ودفع اللواء مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ 4 سيارات إطفاء، وأمكن إخماد الحريق داخل مخزن على مساحة 400 متر، وحصره في 50 مترا، ما أسفر عن احتراق كمية من الكرتون والعبوات الفارغة، دون وقوع أي إصابات.

وتم إجراء عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة، وانتدبت النيابة العامة لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.