«محمد يحيى» يعرض برنامجه الانتخابي على جريدة التحرير

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محمد يحيي مرشح نقابة الصحفيين
تشهد انتخابات نقابة الصحفيين المصرية معركة حامية، وذلك بعدما أعلنت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، ترشح 11 عضوا على مقعد النقيب، و52 عضوا على مقاعد العضوية البالغ عددها 6 مقاعد، والتى كان مقررا إجراؤها في مطلع شهر مارس الجارى، وتم تاجيلها أسبوعين لعدم اكتمال النصاب القانوني، وفي هذا الإطار بدأ المرشحون على المقاعد في عرض برامجهم على المؤسسات الصحفية طوال الأيام الماضية، واستقبلت اليوم مؤسسة التحرير محمد يحيى يوسف أحد أبرز المرشحين على مقاعد العضوية تحت السن ويحمل رقم 38 ويحظى بفرص جيدة في هذه الجولة.
وقام محمد يحيى بالاجتماع بالصحفيين داخل مؤسسة التحرير، وعرض عليهم تفاصيل برنامجه الانتخابي ما بين الخدمات التي شرع في التفاوض عليها مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة. ووعد يحيى بتقديم العديد من التطوير فيما يخص الملف العلاجي للصحفيين فضلاً عن طرح أفكار مختلفة لاستغلال مقر النقابة بأدواره المختلفة بما
وقام محمد يحيى بالاجتماع بالصحفيين داخل مؤسسة التحرير، وعرض عليهم تفاصيل برنامجه الانتخابي ما بين الخدمات التي شرع في التفاوض عليها مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة.
ووعد يحيى بتقديم العديد من التطوير فيما يخص الملف العلاجي للصحفيين فضلاً عن طرح أفكار مختلفة لاستغلال مقر النقابة بأدواره المختلفة بما يحقق تنوعا في الخدمات المقدمة داخل المبنى ويحقق عائدًا على النقابة.
وعمل محمد يحيى في مؤسسة الأخبار لفترة تزيد على 10 سنوات في الملف الرياضي ويحظى بثقل كبير في هذا الملف، لا سيما أن عددا من القنوات تستضيفه كمحلل لخبرته الكبيرة.
وأعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين الجمعة الماضية، تأجيل موعد انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين حتى 15 مارس الجاري، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية.
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