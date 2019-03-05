انت الان تتابع الشرقية تصرف 50 آلف جنيه لأسر 5 شهداء بحادث محطة مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، صرف تعويضات مالية قدرها عشرة آلاف جنيه لأسر خمسة أشخاص من أبناء المحافظة من الشهداء في حادث محطة مصر، وذلك من مؤسسة «التكافل» بوزارة التضامن الاجتماعي، حيث يتم الانتهاء من صرف عشرة آلاف جنيه، تعويض، لأسرة كل متوفي من الخمسة، وذلك لحين صرف باقي التعويضات، وقدرها ثمانون ألف جنيهًا من صندوق «الإغاثة» التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عن الحادث الذي وقع صباح الأربعاء الماضي بوسط القاهرة، والذي راح ضحيته أربعة رجال وربة منزل من أهالي الشرقية.

وقال محمد كمال الدين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، إن الوزارة انتهت من حصر حالات الوفاة بحادث محطة مصر، لتسليم أسرهم التعويضات المالية. وأضاف كمال الدبن، أنه تبين وفاة خمسة أشخاص من محافظة الشرقية في الحادث، وهم كلًا من: «محمد جودة محمد محمد» من قرية «بيشة عامر» بدائرة