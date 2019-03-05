شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تحدد موعد انتهاء المرحلة الثالثة من مبادرة فيروس سي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه «منذ انطلاق المرحلة الثالثة لحملة 100 مليون صحة، وهناك إقبال غير مسبوق من المواطنين على المشاركة، ونستهدف في تلك المرحلة مسح 23 مليون مواطن».

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وأضاف «مجاهد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «المرحلة الثالثة انطلقت في أول مارس، والمرحلة الثالثة شهدت منذ انطلاقها أول مارس إقبالاً منقطع النظير في نقاط المسح بالمحافظات، تخطى نسبة 150% من المستهدف اليومي بجميع المحافظات».

وذكر أن محافظة الدقهلية سجلت أعلى إقبال بتردد 637 ألف و196 مواطن بنسبة تحقيق 229% من المستهدف اليومي، تليها محافظة الشرقية بتردد 482 ألف 189 مواطن، ثم محافظة الجيزة 385 ألف و788 مواطن، والغربية سجلت تردد 288 ألف و285 مواطن، ثم المنيا 271 ألف و803 مواطناً، تليها محافظة قنا بتردد 173 ألف و766 مواطنًا، ومحافظة الوادي الجديد بتردد بلغ 27 ألفًا و100 مواطنًا، مشيرًا إلى أن «المبادرة شهدت أشادة من منظمات عالية»، داعيًا المواطنين بالاطمئنان على أنفسهم والمشاركة في الحملة.

وأوضح أن «المرحلة الثالثة تنتنهي في أبريل، ويوازيها مبادرتي الكشف على التقزم والسمنة، ومبادرة الكشف عن فيروس سي لطلاب المدارس، وبنهاية أبريل ستنتهي كل المبادرات»، مشيرًا إلى أن «نسبة الإصابة بفيروس سي قليلة جدًا».