شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا: 271 ألف مواطن أجروا فحوصات فيروس C في 4 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، انه تم توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات لـ80 ألف و451 مواطناً خلال اليوم الرابع لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي (100مليون صحة)، للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية ليصل بذلك اجمالى الحالات التي تم توقيع الكشف عليها منذ بدء أعمال المبادرة بالمحافظة إلى 271 ألف و803 حالة بنسبة 120 % من المستهدف اليومي للمحافظة.

وأوضح المحافظ أن جميع الوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات والوحدات المتنقلة تشهد اقبالاً من قبل المواطنين لتوقيع الكشف الطبي مما يعكس مدى وعى المواطنين بأهمية الحفاظ على صحتهم وإجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان على أنفسهم علاوة على قناعتهم بأهمية المبادرة والتي تعد من أكبر المبادرات العالمية التي تستهدف ملايين المواطنين.

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كلف المحافظ مسؤولي الصحة بالمنيا بمتابعة سير أعمال المبادرة في المستشفيات والوحدات وأماكن تواجد فرق العمل الطبية بشكل دوري للتأكد من مستوى الخدمة المقدمة وتلبية كافة الاحتياجات اللازمة، مشدداً على تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات أمام المواطنين من أبناء المحافظة أثناء إجراء الفحوصات ضماناً لتقديم خدمة تليق بالمواطنين ولإنجاح المبادرة بالمحافظة وتحقيق الأرقام المستهدفة.

ودعا المحافظ جميع المواطنين للمشاركة في المبادرة للاطمئنان على صحتهم مع توجيه الدعوة لجميع أقاربهم ومعارفهم للمشاركة، مؤكداً أن المسح الطبي مجاناً لكل المواطنين بالبطاقة الشخصية فقط من 9 صباحاً وحتى 9 مساءاً ولمدة شهرين.

يذكر أن المبادرة تستهدف في محافظة المنيا 3 مليون و348 ألف و560 مواطن، حيث يوجد 1167 فريق مسح للمبادرة من خلال 793 نقطة طبية صباحية ومسائية، موزعة على كافة المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية والمصالح الحكومية مع إمكانية الدفع بفرق متحركة.