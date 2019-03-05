شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية البحث العلمي: براءات اختراع في مجالي الزراعة وتحلية المياه قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، أن الأكاديمية تساند جميع الجامعات ومؤسسات البحث العلمي بمصر.

وقال «صقر» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد إن الخدمات التي تقدمها أكاديمية البحث العلمي للجامعات، تتمثل في التخطيط الاستراتيجي، وتحديد الأولويات في مجال العلوم والابتكار، فضلا عن قياس مردود الاستثمار في البحث العلمي.

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وتابع رئيس أكاديمية البحث العلمي: «جامعة النيل تلعب دورًا كبيرًا في منظومة التكنولوجيا والعلوم والابتكار، ولدينا أمل في تسجيل براءات اختراع الفترة المقبلة»، مشيرا إلى أن مصر تشهد زيادة في عدد الشركات التكنولوجية الناشئة.

وأوضح أنه من المتحمل تسجيل براءات اختراع في مجالات الزراعة والغذاء، ومعالجة المياه، وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن زيادة عدد براءات الاختراع سيساهم في زيادة عدد الشركات التكنولوجية الناشئة.

وأشاد صقر بدور جامعة النيل في مصر قائلاً: «تسد فجوة في منظومة التعليم العالي بمصر».