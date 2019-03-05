شكرا لقرائتكم خبر عن «طاقة النواب»: هناك إهدار لأموال الشعب في وزارة البترول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال علاء سلام، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الطاقة بالبرلمان، إنه تقدم بمذكرة بشأن أن وزير البترول طارق الملا يتستر على فساد بقيمة 250 مليون جنيه تم إهدارها من مال الدولة في إنشاء مبنى جديد لشركة بتروتريد بالتجمع الخامس.

وأضاف «سلام» في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن شركة بتروتريد تعاني من خسائر ضخمة، والمركزي للمحاسبات أثبت إهدار 250 مليون جنيه في بناء مبنى الشركة.

وأوضح أن وزارة البترول تصمت على إهدار المال العام، فقد حصلنا على مستندات توضح أن شركة القاهرة لتكرير البترول قامت بشراء جهاز خلط الايثيلين بمبلغ وقدره 664 مليون جنيه منذ عام 1998 إلا أنه منذ شرائه وتركيبه حتى اليوم وهو متوقف عن العمل، مشيرًا إلى أن ذلك إهدار لأموال الشعب.