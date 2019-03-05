شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: نثمن دور مصر في توحيد الجيش الليبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، إنه يجري العمل حاليًا بسرعة كبيرة لحل الأزمة الليبية، بعد تدهور أحوالها مؤخرا وذلك لحماية حقوق الشعب الليبي.

وأضاف «الجهيناوي» خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين «مصر وتونس والجزائر» أن الوضع في ليبيا يهم الدول العربية المجاورة من أجل القضاء على المشاكل المتواجدة بها، متابعا: «نطالب بحل الأزمة الليبية داخليا وبمساعدة الأمم المتحدة».

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وأشار إلى وجود اتفاق جماعي بين كل من مصر، وتونس، والجزائر من أجل تجاوز الأزمة الليبية.

وذكر أن توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية والاقتصادية في ليبيا شرط أساسي لنجاح المسار السياسي في ليبيا.

وأضاف الجهيناوى أنه لا يمكن الحديث عن نجاح المسار السياسي دون توحيد الجيش، لافتا إلى أن هناك جهدا تقوم به الأمم المتحدة لتوحيد المؤسسات الاقتصادية في ليبيا.

وتابع: «نثمن دور مصر في توحيد الجيش الليبي وكل الجهود التي تقوم بها».