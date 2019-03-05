شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «معلومات الوزراء» يحذر: الجرائم السيبرانية خطر على المجتمع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك المهندس زياد عبدالتواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الثلاثاء، في جلسة عمل للمؤتمر السنوي الخامس للأمن «السيبراني»، تحت عنوان «تحديات الأمن السيبراني في عصر التحول الرقمي»، والذي تعقده غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وخلال كلمته بالمؤتمر، أكد «عبدالتواب» أن الجهود الحكومية في طريق التحول إلى الوطن الرقمي، والذي يشتمل على منصة الخدمات والهوية الموحدة للمواطن والاستراتيجيات الوطنية للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

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وأشار «عبدالتواب» إلى جهود الدول في بناء المدن الذكية، إذ أن تلك المدن تشير الإحصائيات إلى نجاحها في توفير 50% من استهلاك المياه، و30% من استهلاك الطاقة، و30% من الكثافات المرورية.

وشدد رئيس مركز المعلومات على فوائد التحول الرقمي، ومساهمته في فاعلية تنفيذ توصيات متخذ القرار وعلى سبيل المثال، ما تم مؤخرًا من تنقية البطاقات التموينية في المرحلة الثانية، بالربط مع العديد من قواعد البيانات مثل (استهلاك الكهرباء- فواتير التليفون– تكلفة التعليم– رخص السيارات-والوظائف الإدارية العليا)، وهو الأمر الذي تتطلع معه مصر إلى وطن رقمي بالكامل، خاصةً في ظل وجود 75% من السكان تحت سن الـ 40 عامًا، وبالتالي لا توجد صعوبة في قيامهم بالتفاعل مع هذا العالم الجديد.

يُذكر أن المؤتمر في دورته الخامسة، وعلى مدار أيامه الثلاث، يستهدف مناقشة العديد من المحاور وهي تطوير استراتيجية شاملة متكاملة لصناعة أمن المعلومات وحماية البيانات في مصر، على أن تتضمن سياسة موحدة لأمن المعلومات وأنظمة المعلومات الخاصة بالحكومة وحمايتها من الاعتداء أو من المخاطر التي تهددها باعتبارها ذات قيمة استراتيجية، وتحديد ملامح بيئة آمنة وموثوقة لتخزين وتداول المعلومات، وكذلك تحديد أفضل الممارسات الفعّالة التي تساعد على الحد من المخاطر المتعلقة بانتهاك أمن المعلومات، مع تعزيز الوعي حول أهمية أمن المعلومات، من أجل ضمان ثقافة إلكترونية آمنة ومجتمع معلوماتي آمن وتحديد أدوار ومسؤوليات الجهات الحكومية والموظفين العاملين لديها والمتعاملين معها.