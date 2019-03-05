شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة البحيرة تعلن حصيلة ضحايا ومصابي حادث كفر الدوار والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف جمال أبو الفضل، المتحدث الرسمي باسم محافظة البحيرة، تفاصيل الحادث الذي وقع على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي وأسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 37 آخرين.
وقال «أبوالفضل» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «الحادث وقع في الثامنة صباحا، نتيجة تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل بمركز كفر الدوار، ما أدى إلى اصطدام 3 سيارات ميكروباص أخرى»، مشيرا إلى أن الحادث أسفر عن مصرع 6 أشخاص من مستقلي السيارات الميكروباص من بينهم السائق المتسبب في الحادث، فضلا عن إصابة 37 آخرين.
وأوضح المتحدث باسم محافظ البحيرة أنه تم نقل 2 المصابين وجثث الضحايا إلى مستشفيان كفر الدوار ودمنهور، لافتا إلى أن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، وجه الأجهزة الأمنية بالانتقال إلى مكان الحادث، لفتح الطريق أمام سيارات الإسعاف.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظة البحيرة تعلن حصيلة ضحايا ومصابي حادث كفر الدوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.