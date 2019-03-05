شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة البحيرة تعلن حصيلة ضحايا ومصابي حادث كفر الدوار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف جمال أبو الفضل، المتحدث الرسمي باسم محافظة البحيرة، تفاصيل الحادث الذي وقع على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي وأسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 37 آخرين.

وقال «أبوالفضل» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «الحادث وقع في الثامنة صباحا، نتيجة تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل بمركز كفر الدوار، ما أدى إلى اصطدام 3 سيارات ميكروباص أخرى»، مشيرا إلى أن الحادث أسفر عن مصرع 6 أشخاص من مستقلي السيارات الميكروباص من بينهم السائق المتسبب في الحادث، فضلا عن إصابة 37 آخرين.

وأوضح المتحدث باسم محافظ البحيرة أنه تم نقل 2 المصابين وجثث الضحايا إلى مستشفيان كفر الدوار ودمنهور، لافتا إلى أن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، وجه الأجهزة الأمنية بالانتقال إلى مكان الحادث، لفتح الطريق أمام سيارات الإسعاف.