شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: 15 مارس آخر موعد لتظلم المحذوفين من منظومة الدعم (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عمرو مدكور، مستشار وزير التموين، إنه يتم استقبال تظلمات المواطنين المحذوفين من منظومة الدعم عبر الموقع الإلكتروني «إدارة دعم مصر» فقط، على أن يكون يوم 15 مارس، هو آخر موعد للتقدم بالتظلمات.

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وأضاف «مدكور» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن تسجيل التظلمات عن طريق إدخال الرقم القومي لصاحب البطاقة، ورقم البطاقة الذكية، والمحافظة التابع لها صاحب الشكوى، متابعًا: «من يجد بياناته غير صحيحة يترك لنا رقم تليفونه، أو يكتب الشكوى نصًا باختصار، واحنا هنكلمه».

وأردف مستشار وزير التموين، أنه في حال انطباق شروط الحذف على رب الأسرة، سيتم حذف الأسرة بالكامل من التموين، أما لو فرد واحد تنطبق عليه الشروط سيتم حذفه هو فقط، متابعًا: «تم إيقاف الصرف للمحذوفين في المرحلة الأولى التي تنطبق عليهم الشروط، من سيارة يزيد ثمنها عن 2 مليون، ومصاريف دراسة الأبناء أكثر من 30 ألف جنيه، وفاتورة الكهرباء تزيد عن ألف كيلو وات، وفاتورة المحمول عن ألف جنيه».

وذكر أن تظلمات المرحلة الثانية من الحذف تنتهي آخر شهر مارس، ويبدأ العمل بالقاعدة الجديدة يوم 1 إبريل، قائلًا: «شروط المرحلة الثانية تختلف عن الأولى في فاتورة التليفون تزيد عن 800 جنيه،والكهرباء عن 650 وات، والسيارة موديل 2014 فما فوق.. هيكون هناك مراحل أخرى لحذف غير المستحقين من منظومة الدعم».