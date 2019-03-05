شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: تحقيق التنمية في أفريقيا هدف أساسي لاستراتيجية التحرك المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة خطة التحرك المصرية لتعزيز التعاون والعلاقات مع دول شرق أفريقيا، وذلك في ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الاتحاد الإفريقي، بتكثيف التعاون بين مصر ودول القارة الأفريقية في شتى المجالات التي تعود بالنفع على الشعب المصري والشعوب الأفريقية.

وحضر الاجتماع كل من وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، القائم بأعمال وزير النقل، والتموين، والتجارة والصناعة، ونائب وزير الخارجية.

وخلال الاجتماع، أكد مدبولي على ضرورة تنفيذ خطة تحرك عملية وسريعة من اجل وضع تكليفات رئيس الجمهورية بتعزيز التعاون مع القارة الأفريقية موضع التنفيذ.

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وأوضح مدبولي أن تحقيق التنمية في أفريقيا، يعد هدفا أساسيًا لاستراتيجية التحرك المصري في القارة.

وتطرق رئيس الوزراء إلى جوانب التعاون التي يمكن لمصر المساهمة فيها، وفى مقدمتها الربط الكهربائي، والطرق، والرعاية الصحية، والاتصالات، والتعليم والتدريب المهني، بالإضافة إلى رفع كفاءة الموارد البشرية.

وفى ضوء ما عرضه الوزراء خلال الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بقيام سفاراتنا في شرق أفريقيا بتقديم تقرير خلال ١٠ أيام يتضمن المشروعات والمقترحات التي يمكن البدء في تنفيذها، بحيث تراعى المقترحات أن تتضمن تلك المشروعات الملفات التي تمثل أولوية بالنسبة لدول شرق أفريقيا، وذلك من أجل الإسهام في خدمة الأهداف التنموية في دول القارة.

كما أكد رئيس الوزراء أهمية التعاون مع دول شرق أفريقيا لتشغيل خطوط ملاحية منتظمة بين الموانئ المصرية، وموانئ دول شرق القارة، وهو الأمر الذي سيسهم زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر ودول القارة.