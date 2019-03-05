شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: نرحب بكل الجهود المبذولة لحل الأزمة الليبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه نرحب بكل الجهود المبذولة لحل الأزمة الليبية بالتعاون مع المبعوث الأممي لليبيا.

وأضاف «شكري» في مؤتمر صحفي لوزراء خارجية مصر وتونس والجزائر بشأن الأزمة الليبية، الثلاثاء، أن مصر وتونس والجزائر لهم القدرة على التواصل مع الليبيين بحكم الجوار والعلاقات الممتدة.

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وأكد «شكري» أن مصر تبذل كامل جهودها لتوحيد المؤسسات الليبية للاضطلاع بدورها في شتى المجالات.

من جانبه، قال وزير الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل، إنه لن يكون هناك حل للأزمة الليبية دون وقف التدخلات الأجنبية.

وثمن وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، ما تقوم به مصر نحو دعم الجيش الليبي وكل الجهود لتسوية الأزمة.