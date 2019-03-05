شكرا لقرائتكم خبر عن «شكاوى الوزراء» تستجيب لشكوى على مواقع التواصل بشأن «نفق البصريات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء شكوى تم رصدها على مواقع التواصل الاجتماعي، تُفيد بوجود خطورة داهمة في جسم نفق البصريات، عند موقف السلام بمحافظة القاهرة أسفل الكوبري الدائري.

وقال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى، في بيان، الثلاثاء، إنه جرى التواصل مع الهيئة العامة للطرق والكباري، والتي قامت على الفور بالمعاينة، وأفادت بأن جسم الكوبري الخرسانيّ والحمايات المعدنية سليمة، وأن التلف الموجود بالصور المتداولة هو موجود فقط باللوحة الديكورية المصنوعة من الخشب والجبس لتجميل مدخل النفق، وذلك بسبب مرور سيارات بأطوال فوق المسموح بها.

وأشار الرفاعي، إلى أن الهيئة أزالت هذه اللوحة الجدارية، وجارٍ حاليا رفع المخلفات، لافتا أيضًا إلى أنه تم إبلاغ قطاع الطرق والكباري؛ لعمل الصيانة اللازمة للسور المعدنيّ، على أن يتم تجميل المنطقة في مرحلة لاحقة.