شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمعز: لا يجوز زواج الابن دون موافقة والديه حتى لو البنت صالحة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الداعية الإسلامي رمضان عبد المعز، من زواج الابن دون رضاء الأب والأم، قائلا: «هذا الأمر لا يجوز سواء للابن أو الابنة».

وتابع "عبد المعز"، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على «dmc»، الثلاثاء: «اوعى يكون ده جزاءهم حتى ولو الزوجة اللي اخترتها صالحة، خلي بالك شوف أي حد قريب يقنع والديك، ولو رفضا اجلس تحت أقدامهما».