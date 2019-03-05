شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن موعد عودة درجات الحرارة إلى معدلها الطبيعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إننا «نشهد اليوم تساقط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري، والقاهرة وشمال وجنوب سيناء خفيفة على شمال الصعيد، على أن تنحصر على السواحل الشمالية والوجه البحري وشمال وجنوب سيناء خلال ساعات قليلة».

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وأضاف «عبدالعال»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» على فضائية «dmc»، الثلاثاء، أن شدة الأمطار سوف تنخفض الأربعاء، وستنحصر على السواحل الشمالية الشرقية، وشمال الوجه البحري وسيناء فقط، مع نشاط للرياح على شمال سيناء وشمال البلاد.

وتابع، أن فرص سقوط الأمطار ستنعدم نهاية الخميس المقبل، على أن تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع تدريجيًا حتى تعود لمعدلاتها الطبيعية لتصل لـ22 درجة مئوية مع نهاية الأسبوع.