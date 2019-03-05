شكرا لقرائتكم خبر عن في عيد ميلاده الـ 33.. رسائل حب من نجوم الرياضة لـ شيكابالا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يحتفل محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم الزمالك، الثلاثاء، بعيد ميلاده، حيث يتم عامه الثالث والثلاثين.

في عيد «شيكا» الـ 33 قدم عدد من نجوم الرياضة والفن رسائل حب إلى «الأباتشي» متمنين له مزيد من التوفيق في مشواره الكروي.

بدأ شيكابالا مسيرته الكروية بفريق الناشئين بنادي الزمالك، حتى انضم للفريق الأول وهو في عمر الـ16 عامًا، حيث لعب موسمين للفريق الأبيض قبل الانتقال إلى باوك سالونيك.

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ولعب شيكابالا بخلاف الزمالك للعديد من الأندية، ففي مسيرته الاحترافية خارج مصر لعب لأندية باوك اليوناني والرائد السعودي والوصل الإماراتي وسبورتنج لشبونة البرتغالي، وأبولون البرتغالي.

وحقق شيكابالا العديد من البطولات، فعلى صعيد المنتخب الوطني، نال معه بطولة كأس أمم أفريقيا 2010، أما بالنسبة لمشواره مع الزمالك، فحقق معه 7 بطولات، وهي الزمالك «2 دوري ممتاز»، «3 كأس مصر»، «1 سوبر مصري»، «1 دوري أبطال أفريقيا»، «1كأس السوبر الأفريقي».

وكان شيكابالا ضمن القائمة المستدعاة لتصفيات كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا مع حسن شحاتة، وتصفيات كأس العالم 2014 بالبرازيل مع الأمريكي بوب برادلي، وكأس الأمم الأفريقية 2015 بغينيا الاستوائية تحت قيادة شوقي غريب، لكنه لم يشارك بصفة أساسية مع الفراعنة، كما أنه تواجد في قائمة المنتخب التي خاضت كأس العالم 2018 بروسيا لكنه لم يشارك في أي مباراة.