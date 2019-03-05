شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة خاسرة ومديونياتها بالمليارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن جميع المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة خاسرة وتحصل على حوافز، وعليها مديونيات لدى التأمينات والضرائب تصل لمليارات الجنيهات.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، والإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، أن أجهزة الدولة المعنية بالتعاون مع المؤسسات الصحفية ستنظر كيفية استغلال الأصول الصحفية، موضحًا أن الحكومات تتعاقب على هذه المشكلة منذ 40 عامًا دون أى حل.

وأشار إلى أن نقيب الصحفيين حصل بالفعل على موافقة لزيادة البدل، مشددًا على ضرورة ترشيد عدد المطبوعات الورقية، وخاصة أن الصحافة الورقية تواجه مشكلات كبيرة.