شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "العربية للتصنيع": خلال عامين سنرى شكلا مختلفا للسكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وجه بأهمية تطوير قطاع النقل بصفه عامة والسكك الحديدية بشكل خاص. وأضاف "التراس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"،اليوم الثلاثاء، أن الهيئة العربية للتصنيع تتعاون مع كبرى الشركات في مجال النقل من أجل تلبية مطالب السكة الحديد ، قائلا : خلال عامين سوف نرى شكل مختلف للسكة الحديد عما هي عليه الآن من حيث تقديم الخدمات وانضباطها ، مضيفا "نسابق الزمن من أجل تطوير هيئة السكك الحديدية، هذا هدف استراتيجي صوب أعيننا، وبنشتغل بكل جهد عليه ".

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