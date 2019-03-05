البيان الختامى لاجتماع دول جوار ليبيا يؤكد رفض التدخل الخارجى فى الشأن الليبي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر ، بيانا مشتركا عقب انتهاء الاجتماع الثلاثى لدول جوار ليبيا فى القاهرة، مؤكدين التزامهم بدعم ليبيا فى هذه المرحلة الحرجة من تاريخها. وأكد وزراء خارجية الدول الثلاثة على أهمية الالتزام بتطبيق الترتيبات الأمنية بشكل صحيح فى العاصمة الليبية طرابلس، مشددين على دعمهم خطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة لتطبيق خطة العمل من أجل ليبيا ، معربين عن رفضهم لكافة التدخلات الخارجية فى الشان الليبي.

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