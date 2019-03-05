شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. تعرف على أبرز النصائح لتجنب الحوادث النيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف عن أبرز النصائح لتجنب الحوادث النيلية، خاصة في أوقات الصيف والأعياد والمناسبات. وأوضح الإنفوجراف، أنه لابد من الإبلاغ عن المعديات والوحدات النيلية التي لا تلتزم بالحمولة المقررة، والتزام الهدوء وتنفيذ تعليمات المشرفين في حالة نشوب حريق داخل الوحدة النيلية. Advertisements



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