شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة البريطانية تؤكد وجود 3 قنابل بمطارين ومحطة قطارات لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا إنها فتحت تحقيقا للوقوف على من أرسل ثلاث قنابل صغيرة إلى مطارين ومحطة رئيسية للقطارات في لندن اليوم الثلاثاء.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية إن العبوات الناسفة الثلاث التي جرى إرسالها إلى مطاري هيثرو ولندن سيتي ومحطة قطارات واترلو اليوم "قادرة فيما يبدو على إشعال حريق صغير لدى فتحها". وأضافت في بيان "قيادة مكافحة الإرهاب بشرطة العاصمة تتعامل مع الوقائع على أنها سلسلة مرتبطة ببعضها بعضا وتبقى منفتحة فيما يتعلق بالدوافع". Advertisements ولم يصب أحد في تلك الوقائع ولم تتأثر الخدمات في المطارين والمحطة.

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