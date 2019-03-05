الخليج 365: 15 وزيرا و8 رؤساء بنوك وقيادات شركات كبرى الأفضل أداء فى الاقتصاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تغطية خاصة لأضخم احتفالية اقتصادية برعاية رئيس الوزراء وحضور كبار المسؤولين ورجال الأعمال. واقرأ أيضا.. أضخم احتفالية اقتصادية برعاية رئيس الوزراء وحضور كبار المسؤولين ورجال الأعمال أضخم احتفالية اقتصادية برعاية رئيس الوزراء وحضور كبار المسؤولين ورجال الأعمال 15 وزيراً و8 رؤساء بنوك وقيادات الشركات الكبرى "الأبرز والأفضل أداءً فى الاقتصاد" خالد صلاح: أشكر الرئيس الذى يقود تحولاً جذرياً فى خريطة الاقتصاد.. و«إعلام المصريين» تدعم كل من يقود مسيرة التنمية بإخلاص خالد صلاح: أشكر الرئيس الذى يقود تحولاً جذرياً فى خريطة الاقتصاد.. و«إعلام المصريين» تدعم كل من يقود مسيرة التنمية بإخلاص الحكومة توافق على تقنين أوضاع 156 كنيسة Advertisements رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لميكنة العاصمة الإدارية الجديدة.. ويكلف بالتوسع فى تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لميكنة العاصمة الإدارية الجديدة.. ويكلف بالتوسع فى تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين «تنمية المشروعات » يحصل على جائزة الأمم المتحدة أمطار رعدية على القاهرة والدلتا وثلوج بالإسكندرية أمطار رعدية على القاهرة والدلتا وثلوج بالإسكندرية الأهلى يتوجه للكونغو لمواجهة فيتا كلوب فى دورى الأبطال أميمة اشترت سيارة مبردات لبيع اللحوم المجمدة بدعم "المشروعات الصغيرة" أميمة اشترت سيارة مبردات لبيع اللحوم المجمدة بدعم "المشروعات الصغيرة" وزير الدفاع يتفقد أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوى



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