أخبار مصر

66 مرشحا بانتخابات نقابة الصيادلة و281 بالمحافظات خلال ثلاثة أيام

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 66 مرشحا بانتخابات نقابة الصيادلة و281 بالمحافظات خلال ثلاثة أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة تلقى طلبات الترشح بانتخابات نقابة الصيادلة، عن وصول عدد المرشحين على مقاعد انتخابات النقابة العامة الـ13الى 66مرشحا بينهم 6مرشحين على مقعد النقيب العام لصيادلة مصر، وذلك فى ختام اليوم الثالث لتلقى طلبات الراغبين فى  الترشيح.

 

وأوضحت اللجنة فى بيان لها اليوم الثلاثاء ، أنه بالنسبة لانتخابات النقابات الفرعية بالمحافظات والتى ستجرى على كافة المقاعد، وصل اجمالى عدد المرشحين الى 281مرشحا على 195مقعدا خلال ثلاثة أيام، ومن المقررأن تستمر اللجنة فى تلقى طلبات المتقدمين للترشح حتى يوم الثلاثاء12مارس الجارى.

Advertisements

 

كانت اللجنة قد أعلنت أن عدد المرشحين على مقعد النقيب العام حتى الآن هم 6 صيادلة،: كرم كردى، ثروت حجاج، أشرف مكاوى، على عبدالله، على عوف، جميل بقطر.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 66 مرشحا بانتخابات نقابة الصيادلة و281 بالمحافظات خلال ثلاثة أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا