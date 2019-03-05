إخلاء سبيل متهمين بقضية المحور الإعلامي للإخوان بتدابير احترازية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات الجيزة، إخلاء سبيل كل من إسلام عشري وحسام السويفي، المتهمين علي خلفية استكمال التحقيقات في قضية "المحور الإعلامي" التابع لجماعة الإخوان، والذي يقوم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان، بتدابير احترازية.

وكان المستشار خالد ضياء، المحام العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أمر بحبس المتهمين في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، على خليفة استكمال التحقيقات في القضية، وأسندت النيابة إلى المتهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد؛ بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.