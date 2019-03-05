"مدبولي" يتابع خطة التحرك لتعزيز التعاون مع دول شرق أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لمناقشة خطة التحرك المصرية لتعزيز التعاون والعلاقات مع دول شرق أفريقيا، وذلك في ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكثيف التعاون بين مصر ودول القارة الأفريقية في شتى المجالات التي تعود بالنفع على الشعب المصرى والشعوب الأفريقية.

حضر الاجتماع وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة القائم بأعمال وزير النقل، والتموين، والتجارة والصناعة، ونائب وزير الخارجية.

أكد رئيس الوزراء ضرورة تنفيذ خطة تحرك عملية وسريعة من أجل وضع تكليفات الرئيس بتعزيز التعاون مع القارة الأفريقية موضع التنفيذ، موضحا أن تحقيق التنمية فى أفريقيا يعد هدفًا أساسياً لاستراتيجية التحرك المصرى فى القارة.

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وتطرق رئيس الوزراء إلى جوانب التعاون التى يمكن لمصر المساهمة فيها، وفى مقدمتها الربط الكهربائي، والطرق، والرعاية الصحية، والاتصالات، والتعليم والتدريب المهنى، بالإضافة إلى رفع كفاءة الموارد البشرية.

وفى ضوء ما عرضه الوزراء خلال الاجتماع من مشروعات قائمة وأخرى مقترحة مع دول شرق أفريقيا، وجه رئيس الوزراء بقيام سفارات مصر في شرق أفريقيا بتقديم تقرير خلال ١٠ أيام يتضمن المشروعات والمقترحات التى يمكن البدء فى تنفيذها، بحيث تراعى المقترحات ان تتضمن تلك المشروعات الملفات التى تمثل أولوية بالنسبة لدول شرق أفريقيا، وذلك من أجل الإسهام فى خدمة الأهداف التنموية فى دول القارة.

كما أكد رئيس الوزراء أهمية التعاون مع دول شرق أفريقيا لتشغيل خطوط ملاحية منتظمة بين الموانئ المصرية، وموانئ دول شرق القارة، وهو الأمر الذى سوف يسهم فى زيادة معدلات التبادل التجارى بين مصر ودول القارة.